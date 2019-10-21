Александр Соболев встретился с болельщиками в Банке "Солидарность"

18 октября в Банке "Солидарность" состоялось открытие кассы продаж билетов на матчи "Крыльев Советов". Мероприятие посетил один из лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне, игрок сборной России Александр Соболев. Более 300 болельщиков смогли пообщаться с Александром, взять у него автограф и сфотографироваться.

Поклонники "Крыльев" передавали через Соболева слова поддержки команде и желали победы в ближайшем матче с "Оренбургом". Также болельщики приобретали билеты на домашнюю игру с "Зенитом", которая состоится 27 октября на "Самара Арене", и оформляли дебетовые карты "Болельщик" от "Солидарности", которые обладают массой привилегий. Касса продаж билетов в Банке "Солидарность" по адресу: г.Самара, ул. Аминева, 1 будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной.

– Это настоящий праздник для самарских любителей футбола. Саша Соболев – настоящая звезда Российской премьер-лиги, и встретиться с ним было радостью для всех пришедших. Мы рады, что теперь болельщики "Крыльев" могут приобретать билеты на матчи любимой команды и в офисе нашего Банка. В ближайшее время мы готовим несколько настоящих сюрпризов для болельщиков – клиентов "Солидарности". Ждём удачной игры самарцев в Оренбурге, а затем – мощной поддержки команды в домашнем матче с "Зенитом", – отметил вице-президент Банка "Солидарность" Сергей Андросов.