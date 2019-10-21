Сбербанк получил премию Frank Banking Reward Award 2019 за премиальную кредитную карту

Сбербанк получил премию Frank Banking Reward Award 2019 за премиальную кредитную карту, которая признана лучшей в номинации «Самая выгодная кредитная карта с бонусной программой в премиальном сегменте».

Рейтинг карт основан на расчете выгоды для клиента — общей сумме вознаграждения (кешбэка или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).

Премия учреждена компанией Frank RG по результатам исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Компания изучила российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков и ряд компаний другого профиля.

По данным исследования, сегодня в России в обороте находится 60 млн карт с reward-программами — это 35% всех активных карт. Вознаграждения по ним в 2018 году составили 88 млрд рублей. Бонусы и кешбэки мотивировали держателей карт на дополнительные траты в размере 2,3 трлн рублей.

Помимо церемонии, в оживленной дискуссии между руководителями reward-программ крупнейших банков принял участие Роман Синенко, директор по маркетингу «Спасибо от Сбербанка». Участники обсудили проблемы рынка программ лояльности, о чём нужно знать уже сейчас, чтобы в будущем быть лидером и как добиться стабильного и долгосрочного позитивного клиентского опыта.