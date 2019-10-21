Сервис DocDoc первым внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг

Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) через портал Госуслуг.

Теперь для получения услуг телемедицины достаточно авторизоваться под своей учетной записью Госуслуг на сайте shop.docdoc.ru. Внедрение данной функции позволило не только выполнить существующие требования регулятора в части телемедицинских консультаций врач — пациент, а также позволит в будущем предоставить клиентам более широкий круг возможностей: электронный больничный, электронный рецепт и т. д.

Закон о телемедицине, разрешающий оказывать медицинскую помощь путем проведения дистанционных консультаций, консилиумов и мониторинга, вступил в силу 1 января 2018 года. С тех пор Минздрав не раз обращал внимание участников рынка на необходимость использования ЕСИА при оказании платных медицинских услуг. Данное требование Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» впервые удовлетворено российским телемедицинским сервисом DocDoc.

Дмитрий Домарев, директор по развитию бизнеса DocDoc:

«Еще до вступления в силу закона о телемедицине 1 января 2018 года мы начали прорабатывать возможность для наших клиентов получать услугу в соответствии с требованием законодательства РФ. Путь оказался сложным в основном не с технической, а с организационной точки зрения. На начальном этапе подключения мы столкнулись с проблемой отсутствия регулирующего документа в Минсвязи, на основании которого к системе госуслуг могли бы подключаться немедицинские компании. Нам пришлось получить соответствующую лицензию и только потом возобновить процедуру регистрации».