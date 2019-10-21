Держатели карт Mastercard Сбербанка смогут вернуть до 100% от суммы покупок в супермаркетах «Перекресток» бонусами СПАСИБО

Сбербанк сообщает о старте промоакции «Счастливая покупка» совместно с международной платежной системой Mastercard и сетью супермаркетов «Перекресток», которая будет проходить в течение шести недель с 17 октября по 30 ноября.

Для того, чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным на сайте бонусной программы СПАСИБО и оплачивать картой Mastercard Сбербанка покупки на любую сумму в супермаркетах «Перекресток» в период проведения акции.

После совершения покупки участник получит возможность вернуть от 5 до 100% суммы чека на бонусный счет. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы СПАСИБО.

Кроме этого, во время проведения акции клиенты дополнительно могут получить промокод на скидку от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«У наших клиентов появилась возможность совершать свои покупки еще выгоднее. Просто оплачивая покупки картой Mastercard клиент может вернуть до 100% суммы покупки на бонусный счет СПАСИБО, а также порадовать себя и своих близких покупками с дополнительной выгодой у партнеров программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Акция уникальная - в ней нет никаких специальных условий и правил, что не может не привлекать покупателей супермаркетов «Перекресток» и владельцев карт Mastercard. Для того, чтобы ощутить выгоду – участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достаточно просто совершить покупку»