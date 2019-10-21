Портфель корпоративных кредитов Примсоцбанка превысил 20 миллиардов рублей

Примсоцбанк сообщает, что по итогам 3 квартала 2019 года портфель корпоративного кредитования составил более 20 миллиардов рублей. За год портфель вырос на 15,3% или на 2,72 миллиарда рублей. В сравнении с предыдущим периодом, темп прироста увеличился в более чем в 2 раза.

— Мы активно работаем с бизнесом во всех регионах присутствия, предлагаем удобные условия индивидуально под каждого клиента, участвуем в государственных программах поддержки бизнеса, — отмечает Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Высокая надёжность нашего банка, дополненная гибкостью и индивидуальным подходом, позволяют нам достигать серьёзных успехов на рынке корпоративного кредитования.

Примсоцбанк занимает 16 место в ТОП-20 банков на рынке корпоративного кредитования по итогам 1 квартала 2019 года, составленном аналитиками национального рейтингового агентства «Эксперт» и опубликованном в журнале «Банковское обозрение». Международное рейтинговое агентство Fitch в августе этого года повысило долгосрочный РДЭ Примсоцбанка до уровня BB. Также в мае этого года был подтверждён национальный рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.