ПСБ за 9 месяцев 2019 года получил чистую прибыль в размере 19,1 млрд руб. по РСБУ

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за 9 месяцев 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета составила 19,1 млрд руб. против 12,7 млрд убытков за аналогичный период прошлого года.

«Темпы роста баланса банка по-прежнему превышают рыночные, хотя и замедлились в третьем квартале по сравнению с первым полугодием, при этом портфельные риски находятся под контролем. Существенный рост операционного дохода опережает рост операционных расходов, что ведет к запланированному улучшению операционной эффективности. В целом, за 9 месяцев этого года банк демонстрирует поступательный рост прибыли на фоне укрепления своих рыночных позиций во всех бизнес-сегментах», – прокомментировал финансовые итоги по РСБУ главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Основными источниками роста прибыли банка являются существенный рост чистого процентного дохода¹, который увеличился на 45% по сравнению с 9 месяцами 2018 года и составил 40,4 млрд руб., доход от операций с ценными бумагами за 9 месяцев 2019 года против убытка по бумагам годом ранее, а также восстановление чистого комиссионного дохода (+14% год к году). Снижение ставок на рынке привело к сокращению чистой процентной маржи в 3-м квартале, однако год к году чистая процентная маржа выросла и за 9 месяцев 2019 года составила 3,1% против 3,0% за 9 месяцев прошлого года.

За 9 месяцев 2019 года чистый кредитный портфель² (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 55% по сравнению с данными на начало 2019 года и по состоянию на 1 октября 2019 года составил 813 млрд руб. В 3-м квартале 2019 год прирост кредитного портфеля замедлился до 7% за квартал. Объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) на 1 октября 2019 года составил 667 млрд руб., увеличившись на 56% с начала года, а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) – 146 млрд руб., +51% с начала 2019 года.

Качество кредитного портфеля продолжает улучшаться. Так, доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле Банка сократилась в 3-м квартале 2019 года с 5,2% до 4,9%.

Средства на счетах клиентов составили 1,4 трлн руб. по итогам 9 месяцев 2019 года (+45% к началу 2019 года). При этом рост пришелся как на рост счетов до востребования, которые приросли на 67%, так и на рост срочных депозитов, рост которых составил 34% за 9 месяцев 2019 года. В итоге доля средств до востребования выросла с 34% на начало 2019 года до 39% на 1 октября 2019 года. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 69% к началу года и составил 1 030 млрд руб., а объем средств на счетах физических лиц вырос на 8% с начала года и составил 412 млрд руб. на 1 октября 2019 года. Доля средств до востребования на счетах физических лиц выросла на 7 п.п. до 24% на 1 октября 2019 года.

Собственные средства (капитал) Банка на 1 октября 2019 года составили 151 млрд руб. (2018: 130 млрд руб.), нормативы достаточности капитала выполняются с достаточным запасом (Н1.1=10,4%, Н1.2=10,4%, Н1.0=12,4%).

Показатели ликвидности на 1 октября 2019 года находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 51% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 188% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) выполняется ежедневно и его значение существенно превышает 100% на 1 октября 2019 года.

¹ Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме.

² Данные по балансу представлены согласно 806-й форме.