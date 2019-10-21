Россельхозбанк готов содействовать реализации Стратегии развития АПК Амурской области

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов принял участие в совещании по вопросам Стратегии развития агропромышленного комплекса Амурской области до 2024 года. Мероприятие прошло под председательством Первого заместителя Министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова совместно с Губернатором Василием Орловым. В ходе деловой поездки Алексей Жданов также провел отдельную рабочую встречу с главой региона.

Согласно стратегии, представленной министром сельского хозяйства Амурской области Олегом Турковым, производство зерновых культур в Амурской области к 2024 году должно достичь 1066,1 тыс. тонн, увеличившись троекратно по сравнению с урожаем 2018 года. За тот же период производство сои – культуры, по выращиванию которой регион занимает первое место в стране, – вырастет вдвое и достигнет 2176 тыс. тонн. При этом, по расчетам, ее урожайность должна увеличиться с 11 до 25 ц/га. Соя характеризуется большим экспортным потенциалом с ориентацией на азиатские рынки. Производство молока, в свою очередь, возрастет на 20,5% до 154,8 тыс. тонн.

Алексей Жданов подчеркнул, что Россельхозбанк, как опорный кредитный институт отрасли, обладает всеми ресурсами для результативного содействия в реализации Стратегии.

«Агросектор Амурской области обладает огромными и разнообразными возможностями развития: речь идет и о насыщении внутреннего рынка, и об импортозамещении, и об экспорте. Реализация Стратегии требует координации усилий всех участников процесса и больших инвестиций. Россельхозбанк не только обладает необходимыми финансовыми возможностями, но и уникальной, накопленной за 20 лет экспертизой и инструментами для реализации проектов и всесторонней поддержки агробизнеса. Мы активно работаем с АПК Приамурья и готовы наращивать сотрудничество по всем направлениям», – прокомментировал Алексей Жданов.

Заместитель Председателя Правления РСХБ отметил, что Банк рассчитывает на взаимодействие с аграриями в том числе в рамках программы повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №512 от 26.04.2019.

На встрече с Губернатором Василием Орловым Алексей Жданов сосредоточил внимание на перспективах дальнейшего расширения сотрудничества.

«Россельхозбанк уже хорошо представлен в Приамурье. Мы развиваем розничный блок, ведем зарплатные проекты. Одно из ключевых направлений нашей работы – содействие развитию сельских территорий. Этому послужит разработанный нами современный «безбумажный» инструмент взаимодействия с клиентами – решение «Легкий фронт». Оно буквально умещает возможности офиса в планшет и позволяет пользоваться услугами Банка в любой локации», – сказал Алексей Жданов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил надежду на расширение сотрудничества предприятий региона с РСХБ.

«На протяжении долгих лет Россельхозбанк держит марку ключевого партнера АПК нашей области. На наших глазах начинаются и реализуются важные инвестиционные проекты, которые создают рабочие места, развивают инфраструктуру, помогают нам полнее раскрыть аграрный потенциал. Мы надеемся, что наше дальнейшее взаимодействие с Россельхозбанком принесет еще больше пользы Амурской области», – прокомментировал губернатор.

За время работы в Амурской области РСХБ вложил в экономику региона порядка 74 миллиардов рублей, в том числе – 50 миллиардов рублей в АПК. При поддержке Банка было реализовано 28 инвестиционных проектов.