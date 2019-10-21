Связь-Банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019 года

Связь-Банк обращает внимание на график работы отделений Связь-Банка в Москве со 2 по 4 ноября 2019 года.
Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80.
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Новости
Связь-Банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019 года21 октября 2019
Связь-Банк обращает внимание на график работы отделений Связь-Банка в Москве со 2 по 4 ноября 2019 года.
Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80.
/ СИА /
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