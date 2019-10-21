Новости

Связь-Банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019 года

21 октября 2019

Связь-Банк обращает внимание на график работы отделений Связь-Банка в Москве со 2 по 4 ноября 2019 года.

Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Почему архитектору важно быть в курсе новых решений в области энергоэффективности? Участники БАСФ-2019 о форуме
Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет в Иркутске 8 ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании