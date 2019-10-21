Солид Банк включен в реестр лучших организаций РФ

АО «Солид Банк» включен в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта».



В Реестр включаются лучшие организации Российской Федерации. В отличие от коммерческих справочников и баз данных «лучших предприятий», коих огромное количество, в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» невозможно попасть на платной основе. Включение организаций осуществляется исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов.



АО «Солид Банк» был рекомендован к утверждению в реестре лучших организаций Департаментом внутренней политики Приморского края.



«Для нас очень ценно признание важности работы Солид Банка для страны и региона в частности, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – В своей ежедневной работе мы взаимодействуем не только с частными лицами, представителями бизнеса, но и, конечно же, с органами власти и государственными структурами. Солид Банк активно участвует в региональных и федеральных проектах по развитию экономики и предпринимательской деятельности региона, поддержке бизнеса, установлению и укреплению трансграничных взаимоотношений со странами АТР. Рекомендации от органов власти говорят об эффективности банка, его надежности. Тем более, что Солид – коммерческий банк, то есть никакого лобби со стороны представителей власти у нас нет – фидбэк исключительно по результатам работы и на основании вклада в экономику Дальнего Востока. Благодарим за доверие!».