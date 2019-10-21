Байкальский Ювелирный Салон: выставка роскоши и блеска пройдет в Сибэкспоцентре с 31 октября по 4 ноября

Уже в третий раз на площадке ОАО «Сибэкспоцентр» состоится самая роскошная выставка года – Байкальский Ювелирный Салон. Все желающие смогут посетить мероприятие с 31 октября по 4 ноября. Торжественная церемония открытия состоится в первом павильоне в 12 часов. На выставке можно будет увидеть изысканные ювелирные украшения, серебряную посуду, часы, элитные подарки, а также бижутерию высокого класса.

На стендах экспонентов есть уникальная возможность приобрести продукцию напрямую от заводов-изготовителей за приемлемые цены. Кроме того, у каждого есть шанс получить приятные бонусы в виде скидок до 50%.

Мероприятие соберет более 40 лучших производителей отрасли из разных городов и регионов России: Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Костромы, Новосибирска, Красноярска, а также зарубежных стран: Дагестана, Армении, Израиля и других.

«Сибэкспоцентр» приглашает всех заинтересованных гостей погрузиться в атмосферу очарования, изыска, блеска ювелирных украшений, аксессуаров и подарков. Среди известных производителей: DAVID - украшения из серебра производства Израиль, BEAVERS – изделия, созданные самой природой, АУДЖА – авторские эксклюзивные украшения из золота с драгоценными камнями, ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ – украшения из якутских бриллиантов высочайшего качества огранки и чистоты, ЧИРИНЕЛИ/МИАРУССИ – изделия от известного дизайнера Германа Кабирски, украшения из горячей перегородчатой эмали, AURUSS GOLDEN – официальный представитель завода SOKOLOV, и многие другие.

Также в выставке «Байкальский Ювелирный Салон» примут участие гости из Якутии - ювелирная фирма «Уран Саха», которая представит неповторимые по красоте и дизайну изделия с национальным якутским колоритом.

Свои изделия предложит приобрести и единственный в Москве интернет-магазин стильной европейской ювелирной бижутерии - Aq-marine.ru. Представители расскажут о коллекции различных ценовых категорий. В интернет-магазине существует множество наименований, доступных для покупателей в любое время суток, что очень актуально.

Важно отметить и гостей из Екатеринбурга с эксклюзивным модельным рядом – ювелирную компанию TOM GEM PLUS, презентующую мужские и женские украшения из золота 585 пробы и серебра 925 пробы со вставками из натуральных полудрагоценных и драгоценных камней.

Уже традиционно в рамках выставки состоится международный конкурс камнерезного и ювелирного мастерства «Серебряный бабр». Напоминаем, основная задача конкурса - выявление талантливых мастеров с лучшей и эксклюзивной ювелирной или камнерезной работой для присвоения гран-при «Серебряного бабра» и звания лучшего мастера. В этом году членами жюри станут ведущий мастер-камнерез России, член ордена Фаберже Сергей Александрович Фалькин; мастер-ювелир, работы которого получают признание на ведущих выставках мира (Гонконг, Дубай, Милан, Москва) Ильгиз Фаритович Фазулзянов; ведущий мастер-камнерез России Сергей Петрович Шиманский; ведущий мастер камнерезного дома ANNA NOVA Роберт Робертович Мельников, а также искусствовед, преподаватель Уральского Федерального университета Людмила Алексеевна Будрина.

Что касаемо деловой программы выставки, ФКУ «Пробирная палата России» в конференц-зале проведет три лекции, посвященные качеству ювелирных изделий, защите прав потребителей и порядку действий продавца при приеме претензий. Кроме этого, ювелирная кондитерская ORRRO организует мастер-класс по разбору ювелирного гардероба. Помимо лекций и мастер-классов все дни выставки будут проходить творческие встречи с членами жюри конкурса.

«Байкальский Ювелирный Салон» ждет вас с 31 октября по 4 ноября с 10 до 19 часов. Приходите, будет на что посмотреть, и что выбрать.