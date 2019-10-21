«Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» завершила свою работу

В Сибэкспоцентре с 16 по 19 октября прошла 18-я специализированная выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Это мероприятие представило многогранности направлений рынка недвижимости. Оно продемонстрировало актуальные предложения и тенденции отрасли, презентовало новые объекты и услуги, государственные и коммерческие программы ипотеки, продукты банковской деятельности и сопутствующие направления. На событии состоялся прямой диалог с потенциальными партнерами и покупателями.

В программу выставки вошло проведение мероприятий для потребителей и специалистов рынка недвижимости, а также презентации участников выставки. Так, в день открытия, 16 октября, в конференц-зале Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно с Байкальским представительством НП «РГУД» провели конференцию, которая была посвящена переходному периоду на рынке жилищного строительства Иркутской области. Спикеры проанализировали рынок жилой недвижимости, поговорили об инженерном обеспечении участков в Иркутском районе и рассмотрели ипотечное кредитование, а также его перспективы.

Кроме этого, 16 октября состоялось проведение круглого стола, который был посвящен коммерческой недвижимости. Его организатором выступило Байкальское представительство НП «РГУД». Основными темами круглого стола стали: «Экономическое обоснование градостроительных решений при формировании комфортной городской среды», «Создаем пространства», «Общественные пространства» и «Практики работы и кейсы СК «Восток Центр Иркутск».

В рамках деловой программы прошел Тур по CRM RealtyRuler – обзор возможностей, руководителем которого являлся Евгений Лазарев. На обсуждение были выдвинуты сервисы по взаимодействию риэлторов и застройщиков. Евгений рассказал о мобильных приложениях, телефонии, автоматической выгрузке объектов на сайты, а также о подборке объектов для клиентов.

Насчитывалось более 40 участников выставки, присутствовали застройщики, банки, а также агентства недвижимости. Две компании представили новостройки в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, что было очень актуально среди посетителей.

На торжественной церемонии закрытия выставки свои заслуженные награды получили компании, которые активно участвовали в выставке, и показали самый лучший уровень работы. Золотой награды удостоились - ООО ФСК "ДомСтрой", ООО СК "Центральный парк", Компании "Century 21 Недвижимость Мира" и "Новострой Экспо-2019". Серебряная награда была вручена ООО "СтройГрад", ООО СК «Квартал», ООО "Авиценна-Строй", ООО «Норд-Вест», Группе «Эталон» Представительству в г. Иркутске, а также ООО "Домстрой Профи".

На выставке можно было приобрести квартиру в новостройках Иркутска, экспоненты предлагали к рассмотрению коммерческую недвижимость, загородные дома и земельные участки, ипотечные кредиты, жилищные субсидии, проектирование, строительство и многое другое. Посетив выставку «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты», многие горожане смогли найти свои выгодные предложения.