Школу-долгострой в Ангарске достроят в этом году

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал в эти выходные с рабочим визитом в Ангарске. Он посетил образовательные организации города и посмотрел новую набережную.

Первым объектом стала строящаяся школа в 7А микрорайоне. Здание начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году Губернатором было принято решение возобновить строительство объекта. Правительство региона внесло объект в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Всего на эти цели программой предусмотрено 895 млн рублей, в том числе 614 млн из регионального бюджета.

Школа состоит из пяти блоков, один из которых возвели с нуля, отвечает всем современным требованиям о сейсмоустойчивости. В новой школе будет 33 класса, просторная столовая, плавательный бассейн на 25 метров, два спортивных зала, зимний сад с фонтаном, клубный блок, который фактически будет выполнять функции школы искусств.

- Это один из последних долгостроев по региону, который мы каждый год сдаем, школа готова на 90 процентов, сейчас идет внутренняя отделка помещений, - отметил глава региона.

Сергей Левченко также посетил специальную (коррекционную) школу-интернат №1. В учреждении открыто 17 классов, в том числе восемь классов для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития. Сегодня здесь учатся 155 человек, 19 из них – дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты. Эти ребята живут в школе – интернате. В учреждении есть швейные и столярные мастерские, актовый и спортивный залы, кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинеты социально-психологической службы, 21 учебный кабинет, библиотека.

Как отметила исполняющая обязанности директора Виктория Исаева, в школе-интернате есть отсек, который нужно ремонтировать для расширения площадей.

- У нас есть ребятишки, которые обучаются на дому, а он также хотят социализироваться, посещать школу, поэтому ремонт этого отсека очень важен. Это позволит открыть как минимум семь дополнительных классов. В отсеке необходимо заменить санузлы и окна, провести капитальный ремонт, - пояснила Виктория Исаева.

Еще один объект, которому необходима помощь региональных властей, - Ангарский автотранспортный техникум. Здесь проходят обучение более 500 студентов по профессиям автомеханик, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист крана. В техникуме девять мастерских, 24 специализированных кабинета, площадки для вождения. На базе техникума функционирует ресурсный центр по направлению «Транспорт (автомобильный)», проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В техникуме необходимо провести ремонт вентиляционной системы, обновить оборудование для мастерских. Глава региона отметил, что деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.