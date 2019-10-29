Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, вышел на стадию реализации. Предполагается, что объем инвестиций, необходимый для выполнения предложенной стратегии развития туризма в регионе, составит 22,4 млрд рублей. Сбербанк разработал более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса – как регионального, так и федерального, международного. Газета Дело предлагает ознакомиться с некоторыми из них.

Наталья Волощенко, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, убеждена: за туристической отраслью – будущее. По ее словам, реализация проекта «Южное побережье Байкала» позволит увеличить турпоток в регионе в два раза, изменить «портрет туриста», а для бизнеса станет настоящим «окном возможностей».

– В нашем проекте есть свободные ниши – и мы с удовольствием примем новых инвесторов, будь то туроператор, владелец сети гостиниц или медик, мечтающий открыть медицинский центр. Чем больше у нас партнеров, тем мы сильнее, тем больше у нас интеллектуальных и финансовых ресурсов. Пока эти ниши есть, они свободны, мы хотели бы найти инвесторов в регионе, по всей России и за рубежом.

Не все инфраструктурные проблемы, по словам Натальи Волощенко, под силу решить только бизнесу. Строительство нового аэропорта, причальных сооружений, модернизация дорожной инфраструктуры, например, невозможны без участия власти. Но многое все же в силах сделать сами предприниматели.

– Можно много говорить о рисках и сложностях современного бизнеса, о налоговом бремени или отсутствии перспектив, а можно приложить усилия и вырваться вперед. Именно этот вариант и предлагает сегодня Байкальский банк. Проект «Южное побережье Байкала» – перспектива, которая поможет сохранить озеро, равномерно распределить туристическую нагрузку на его прибрежную территорию, и при этом привлечет поток финансов, необходимый экономике региона и предпринимательству для развития.

Топ-13 бизнес-идей по проекту «Южное побережье Байкала»

1. Сеть санитарно-гигиенических пунктов

Объем инвестиций: от 450 тыс. руб.

Суть бизнес-идеи: Создание сети из 10 высококачественных санитарно-гигиенических пунктов в «критических точках» – Байкальске, Листвянке, Слюдянке, Хужире. Услуги каждого пункта включают: туалет, умывальник, душ, пеленальную, мини-аптеку.

2. Интерактивный тематический музей

Объем инвестиций: от 4 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Тематический музей – место хранения и выставки предметов, имеющих самобытную историю развития. На интерактивных экскурсиях с гидом посетители смогут не только услышать истории различных предметов, но и потрогать их. На территории музея можно организовать продажу тематической сувенирной продукции.

3. Сеть медицинских пунктов в «критических точках»

Объем инвестиций: от 7 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Сеть из четырех высококачественных медицинских пунктов в «критических точках» – Байкальске, Листвянке, Слюдянке, Хужире. Услуги каждого пункта включают: оказание экстренной и неотложной помощи, прием и обработку некоторых анализов (например, прием клещей на анализ), некоторые стоматологические услуги, педиатрическое отделение, продажу лекарств.

4. Смотровые площадки с видом на Байкал

Объем инвестиций: от 8 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Смотровые площадки в наиболее живописных местах, в пешей доступности от которых расположены мобильные объекты питания, сувенирные магазины, туалеты и парковки. Каждая такая смотровая площадка, оборудованная лавочками, стационарными биноклями и навесами от солнца, обеспечит стабильный туристический поток для расположенных в пешей доступности объектов инфраструктуры. Проект может быть совмещен с экологическими тропами, если является частью маршрута.

5. Гастрономический ресторан местной кухни

Объем инвестиций: от 23 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Гастрономический ресторан позволит местным жителям и туристам оценить авторское меню и творческий подход к приготовлению национальных блюд, а интерьер ресторана позволит погрузиться в атмосферу Сибири.

6. Глэмпинг для отдыха и делового туризма

Объем инвестиций: от 28 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Создание полноценной инфраструктуры для корпоративных мероприятий, индивидуальных премиум и люкс-туров. Размещение на природе с высоким качеством жилья: вместо палаток – уютное жилье с мягкой кроватью, вместо туалета под деревом и купания в реке – ванная комната со всеми удобствами, вместо тушенки – ресторанные блюда. Проектом предусмотрены отдельные конструкции под конгрессно-деловые мероприятия.

7. Эколого-этнические поселения

Объем инвестиций: от 40 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Сочетание сельского туризма (экоферма, свежие продукты) и этнического туризма (часть поселения оформлено в самобытном стиле – для изучения истории, традиций и обрядов). Посещение таких поселений дает туристу возможность изучить быт, традиции и обряды различных этнических групп.

8. Отель с уникальной концепцией

Объем инвестиций: от 100 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Благодаря уникальной концепции отеля, которая отражается на форме зданий и сооружений, месте расположения отеля и дизайне интерьера, сам отель становится точкой притяжения туристов. Главные особенности проекта: уникальное расположение (на деревьях, в пещерах, под землей, под снегом и т.д.), уникальный стиль (тематика отдельных эпох, культурных традиций или популярных историй), уникальный формат обслуживания, отсутствие конкурентов (выбирается концепция, по которой нет аналогов в целевом регионе).

9. Экскурсионный тур

Объем инвестиций: от 200 млн. рублей

Суть бизнес-идеи: Массовые туры по Иркутску на туристических автобусах, оформленных в единой стилистике. В ходе тура гости посещают основные достопримечательности города. Возможные дополнительные активности, входящие в стоимость тура: размещение в отеле, билеты на концерты, спектакли, в музеи, обед или ужин в аутентичном ресторане.

10. DETOX & SPA комплекс рядом с природными объектами

Объем инвестиций: от 215 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинские и оздоровительные услуги широкого спектра, включая программы похудения, очищения организма, общее оздоровление, косметические услуги и т.д. В клинике могут применяться передовые методы диагностики и лечения: вегето-резонансное тестирование, гемосканирование и т.д.

11. Канатная дорога порт Байкал – Листвянка

Объем инвестиций: от 600 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между портом Байкал и Листвянкой (расстояние – около 1 км). Вместимость кабинки составит 8 мест. Один из потенциальных подрядчиков – французская компания Poma

12. Конгрессно-деловые центры в Иркутске, Листвянке и Байкальске

Объем инвестиций: от 600 млн рублей

Суть бизнес-идеи: Комплекс для проведения культурных и деловых мероприятий, включающий в себя: трансформируемый конференц-зал, небольшие залы для проведения тренингов и семинаров, комнаты для переговоров, пункты питания, площадки для активностей на свежем воздухе.

13. Комплексный туристический продукт «Открой Байкал»

Объем инвестиций: от 2 млрд рублей

Суть бизнес-идеи: «Открой Байкал» – это образовательный лагерь для детей на берегу Байкала, включающий в себя проживание в комфортных домиках / отеле, а также ежедневные образовательные, творческие и спортивные занятия.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895