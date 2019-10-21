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О платежах ЖКХ— рисуют дети. Сбербанка проводит конкурс детского рисунка

21 октября 2019

Байкальский банк Сбербанка России при поддержке Департамента образования Администрации г. Иркутска проводит конкурс детского рисунка, посвященного платежам за услуги ЖКХ и других регулярных услуг. Целью конкурса является популяризация современных способов оплаты коммунальных услуг с использованием сервисов Сбербанка, повышение финансовой грамотности подрастающего поколения, расширение кругозора и знаний у детей. Мероприятие проводится в рамках реализуемого Правительством РФ проекта по повышению финансовой грамотности населения.

К участию приглашены ученики младших и средних классов (2-7 классы) муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования   Иркутска. Творческую фантазию детям предложено проявить в любой технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д.), в двух номинациях:

- «Как оплачивают услуги ЖКХ и другие платежи жители г. Иркутска»;

- «Как в будущем люди будут оплачивать услуги».

Ирина Евдокимова, начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк:

«Ответственность формируется в человеке с   детства и мы будем рады, если конкурс, организованный нашим банком совместно с администрацией Иркутска, будет способствовать воспитанию ответственных иркутян. Дети с малого возраста должны понимать, откуда в их домах появляются вода, свет, тепло и как можно оплачивать коммунальные услуги. Вместе мы побуждаем детей к финансовой грамотности».

Конкурс стартовал 1 октября, работы будут приниматься до 15 ноября. До 1 декабря 2019 г. комиссия определит имена победителей в каждой номинации, обладателей I, II, III места ждут грамоты и призы. Лучшие работы и имена призеров конкурса будут также опубликованы в социальной сети Инстаграм на странице Risunok_Irkutsk_2019, либо размещены в музее Сбербанка по адресу г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная д. 10.

15 октября к конкурсу «О платежах ЖКХ —рисуют дети» присоединились образовательные учреждения Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Бодайбо, Зимы.

Справка : подробно об условиях конкурса  можно узнать по указанным ниже телефонам.
8-800-707-0070, доб. 5010-2369 – Баенхаев Сергей Петрович;
8-800-707-0070, доб. 5010-3163 – Распопин Иван Сергеевич

 


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