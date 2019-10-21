О платежах ЖКХ— рисуют дети. Сбербанка проводит конкурс детского рисунка

Байкальский банк Сбербанка России при поддержке Департамента образования Администрации г. Иркутска проводит конкурс детского рисунка, посвященного платежам за услуги ЖКХ и других регулярных услуг. Целью конкурса является популяризация современных способов оплаты коммунальных услуг с использованием сервисов Сбербанка, повышение финансовой грамотности подрастающего поколения, расширение кругозора и знаний у детей. Мероприятие проводится в рамках реализуемого Правительством РФ проекта по повышению финансовой грамотности населения.

К участию приглашены ученики младших и средних классов (2-7 классы) муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Иркутска. Творческую фантазию детям предложено проявить в любой технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д.), в двух номинациях:

- «Как оплачивают услуги ЖКХ и другие платежи жители г. Иркутска»;

- «Как в будущем люди будут оплачивать услуги».

Ирина Евдокимова, начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк:

«Ответственность формируется в человеке с детства и мы будем рады, если конкурс, организованный нашим банком совместно с администрацией Иркутска, будет способствовать воспитанию ответственных иркутян. Дети с малого возраста должны понимать, откуда в их домах появляются вода, свет, тепло и как можно оплачивать коммунальные услуги. Вместе мы побуждаем детей к финансовой грамотности».

Конкурс стартовал 1 октября, работы будут приниматься до 15 ноября. До 1 декабря 2019 г. комиссия определит имена победителей в каждой номинации, обладателей I, II, III места ждут грамоты и призы. Лучшие работы и имена призеров конкурса будут также опубликованы в социальной сети Инстаграм на странице Risunok_Irkutsk_2019, либо размещены в музее Сбербанка по адресу г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная д. 10.

15 октября к конкурсу «О платежах ЖКХ —рисуют дети» присоединились образовательные учреждения Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Бодайбо, Зимы.

Справка : подробно об условиях конкурса можно узнать по указанным ниже телефонам.

8-800-707-0070, доб. 5010-2369 – Баенхаев Сергей Петрович;

8-800-707-0070, доб. 5010-3163 – Распопин Иван Сергеевич