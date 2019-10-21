«Мои Документы» помогают предпринимателям открыть расчетный счет

Заявки на открытие расчетного счета в банке принимают в центрах «Мои Документы». При регистрации статуса юридического лица, индивидуального предпринимателя, получении выписки из ЕГРЮЛ или любой другой услуги можно подать заявку на открытие расчетного счета. Для этого потребуется только паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе «Мои документы» Иркутской области.

Процедура следующая: специалист многофункционального центра заполнит заявку и направит ее в финансовое учреждение. После этого с предпринимателем свяжутся представители банка и назначат дату визита в банк, удобную для заявителя, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Регистрируя бизнес в многофункциональных центрах, можно комплексно решать ряд задач, экономить время и минимизировать количество визитов в различные учреждения. Услуга по открытию расчетного счета ориентирована на предпринимателей, проживающих, в том числе, в отдаленных районах Иркутской области, - рассказала заместитель директора центров «Мои Документы» Евгений Зубович.