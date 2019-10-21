В поселке Чунский завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В начале ноября в поселке Чунский откроется физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), строительство которого велось в 2018-2019 годах. Спорткомплекс возводился в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию семь новых объектов спорта, из них шесть будут построены с участием федерального финансирования в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Это плавательный бассейн в поселке Залари, стадион Областного училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе, универсальный спортивный зал в селе Апхульта Аларского района, физкультурно-оздоровительные комплексы в Зиме, в поселке Чунский и в селе Хор-Тагна Заларинского района, - отметил Илья Резник.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Чунский имеет спортивный зал площадью более 770 квадратных метров, предназначенный для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и организации тренировочного процесса. Здесь можно проводить занятия по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. На втором этаже ФОКа расположен тренажерный зал. Залы будут работать в утреннее, дневное и вечернее время.

В спортивном комплексе есть все необходимые административные и вспомогательные помещения, обеспечивающие условия для комфортного занятия спортом. Общий объем финансирования строительства объекта спорта составил более 71,6 млн рублей. Из федерального бюджета выделено свыше 25,3 млн рублей, из областной казны – более 42,6 млн рублей, остальные – это средства местного бюджета.