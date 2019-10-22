Новый завод открылся в Усолье-Сибирском

Производственную площадку гостям торжественного открытия продемонстрировали представители завода технического оборудования компании «Минерал». Там начали выпускать винтовые сепараторы, которые используются для обогащения любого вида минеральных полезных ископаемых.

Подобное оборудование в России производят только в Иркутской области. И оно очень важно для добывающей отрасли страны, ведь назрела острая необходимость разработки и серийного изготовления высокоэффективного экологически чистого обогатительного оборудования, не уступающего зарубежным образцам. Чем и занялась компания «Минерал».

«Открытие нового завода – это и рабочие места, и отчисления в бюджет. Мы всегда стараемся поддержать предпринимателей, которые работают в промышленной сфере. Потому что с ноля создать производство, проработать технологии и найти тех, кому будет интересна эта продукция – очень сложно», – прокомментировал мэр Усолья Максим Торопкин

От бизнес-плана до запуска прошло около года. Все это время компанию на всех этапах сопровождало Агентство инвестиционного развития Иркутской области. Инвестиции в завод превысили 10 миллионов рублей. Проект обещает окупить себя всего за полтора года.

«Мы познакомились с опытными образцами, поняли, что проект очень перспективный и пригласили инициаторов на сопровождение в Агентство, помогли разработать бизнес-план, предложили площадку и подготовили документы, после чего обеспечили проекту максимальное продвижение», – рассказал заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Иркутской области Василий Бояркин.

Новая производственная площадка расположилась в Усолье-Сибирском, собственник является резидентом ТОСЭР.

«Первый заказ мы выполнили в конце лета. Изготовили опытную партию и отгрузили ее в Хабаровский край предприятию, которое обрабатывает оловянные руды. Наши монтажники встречали оборудование уже на месте и запускали его в эксплуатацию. По плану у нас поставка сепараторов не только на отечественный рынок, но и в Казахстан, Монголию и на Украину", — поделился генеральный директор Завода технического оборудования компании «Минерал» Евгений Прокопьев.

Сейчас на заводе работают 15 человек. В будущем штат планируют увеличить до 50 человек, которые будут выпускать более 1000 аппаратов в год.