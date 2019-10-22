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Новый завод открылся в Усолье-Сибирском

22 октября 2019

Производственную площадку гостям торжественного открытия продемонстрировали представители завода технического оборудования компании «Минерал». Там начали выпускать винтовые сепараторы, которые используются для обогащения любого вида минеральных полезных ископаемых.

 

Подобное оборудование в России производят только в Иркутской области. И оно очень важно для добывающей отрасли страны, ведь назрела острая необходимость разработки и серийного изготовления высокоэффективного экологически чистого обогатительного оборудования, не уступающего зарубежным образцам. Чем и занялась компания «Минерал».

«Открытие нового завода – это и рабочие места, и отчисления в бюджет. Мы всегда стараемся поддержать предпринимателей, которые работают в промышленной сфере. Потому что с ноля создать производство, проработать технологии и найти тех, кому будет интересна эта продукция – очень сложно», – прокомментировал мэр Усолья Максим Торопкин

От бизнес-плана до запуска прошло около года. Все это время компанию на всех этапах сопровождало Агентство инвестиционного развития Иркутской области. Инвестиции в завод превысили 10 миллионов рублей. Проект обещает окупить себя всего за полтора года.  

«Мы познакомились с опытными образцами, поняли, что проект очень перспективный и пригласили инициаторов на сопровождение в Агентство, помогли разработать бизнес-план, предложили площадку и подготовили документы, после чего обеспечили проекту максимальное продвижение», – рассказал заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Иркутской области Василий Бояркин.

Новая производственная площадка расположилась в Усолье-Сибирском, собственник является резидентом ТОСЭР.

«Первый заказ мы выполнили в конце лета. Изготовили опытную партию и отгрузили ее в Хабаровский край предприятию, которое обрабатывает оловянные руды. Наши монтажники встречали оборудование уже на месте и запускали его в эксплуатацию. По плану у нас поставка сепараторов не только на отечественный рынок, но и в Казахстан, Монголию и на Украину", — поделился генеральный директор Завода технического оборудования компании «Минерал» Евгений Прокопьев.

Сейчас на заводе работают 15 человек. В будущем штат планируют увеличить до 50 человек, которые будут выпускать более 1000 аппаратов в год.


/ СИА /
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