Почему кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН

Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя. Банк России, депутаты и правозащитники настаивают на раскрытии. В бюро кредитных историй предлагают свои услуги, но, в отличие от обязанности банков, они могут привести к дополнительным расходам граждан.

Как стало известно “Ъ”, 18 октября на заседании рабочей группы по подготовке поправок к закону «О кредитных историях» неожиданно был поднят вопрос о необходимости раскрывать заемщику рассчитанный по нему ПДН (отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика). Проект закона предусматривает, что в будущем рассчитывать ПДН будут бюро кредитных историй (БКИ) и сообщать его кредиторам. С 1 октября банки сами начали рассчитывать ПДН, при выдаче кредитов гражданам с показателем более 50% для кредитора повышаются коэффициенты риска и нагрузка на капитал. Письмом от 2 октября ЦБ рекомендовал кредитным организациям раскрывать показатель заемщикам. При этом подразумевается, что раскрытие банками ПДН при выдаче кредита будет бесплатным.

Как пояснил “Ъ” глава рабочей группы, первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, ПДН характеризует не только состояние одного человека, но и состояние экономики страны в целом. По его словам, показатель крайне важен и для кредитора, и для самого заемщика, который должен трезво оценивать свои силы. «Именно поэтому его, как и предусмотренный законопроектом индивидуальный кредитный рейтинг, раскрывать необходимо»,— подытожил Игорь Дивинский.

Но, рассказали “Ъ” присутствовавшие на встрече эксперты, банкиры высказались жестко против. Они считают, что гражданину ПДН не нужен, для банка же раскрытие несет дополнительные затраты. Банкиры просят ЦБ уточнить, какова конечная цель раскрытия и в каком виде оно должно происходить. В ЦБ пояснили “Ъ”, что «в письме Банка России не регламентируется порядок информирования заемщиков, что позволяет банкам и МФО самостоятельно выбрать форму уведомления». Вместе с тем, согласно обнародованной Ассоциацией банков России переписке с ЦБ, кредитные организации не уверены в правильности собственных расчетов ПДН и обратились к регулятору с просьбой не штрафовать их в первые полгода расчета показателя.

Проведенный “Ъ” опрос банков показал, что большинство из них уверены, что раскрытие ПДН — всего лишь лишние затраты. «Любое раскрытие стоит денег, а данное раскрытие ничего не даст заемщику,— уверен зампред правления банка "Ренессанс-Кредит" Сергей Королев.— Даже если оспорить верность расчета, это ничего не даст, поскольку банк может отказать в кредите и не поясняя причины».

У правозащитников иное мнение. «Если отказ в выдаче кредита связан именно с высокой долговой нагрузкой, то человек вправе об этом знать, ему важно объяснить, что полученный отказ для него — это благо, так как у него слишком высокие риски невозврата»,— указывает глава ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В ЦБ также считают, что такое информирование позволит повысить осведомленность заемщика о том, какую долю своего дохода он должен выплачивать кредиторам.

Вероника Горячева