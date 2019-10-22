АО «БайкалИнвестБанк» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, размещение которого запланировано на 4 квартал 2019 года. Банк предложит продукт, позволяющий получать повышенную доходность на вложенные средства по сравнению с привычными вкладами. Доходы от облигаций не облагаются НДФЛ, говорится в официальном сообщении на сайте банка.
Условия выпуска биржевых облигаций предусматривают годовую оферту, что дает возможность инвесторам через год гарантированно продать приобретенные ценные бумаги, зафиксировав ожидаемую доходность.
По мнению аналитиков банка, размещаемые облигации будут интересны как профессиональным, так и начинающим инвесторам.
Основные параметры выпуска:
Номинальная стоимость 1-ой облигации: 1 000 рублей
Ставка купона на 1 год: 9,5%
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Представителем владельцев облигаций выступило ООО «ФБК».
По версии рейтингового агентства Эксперт РА, ФБК входит в топ-10 крупнейших аудиторских организаций России и крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года. Андеррайтер - Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (рейтинг кредитоспособности по версии Эксперт РА ruА-).
Номинальная стоимость 1-ой облигации: 1 000 рублей
Ставка купона на 1 год: 9,5%
Подробнее
Представителем владельцев облигаций выступило ООО «ФБК».
По версии рейтингового агентства Эксперт РА, ФБК входит в топ-10 крупнейших аудиторских организаций России и крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года. Андеррайтер - Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (рейтинг кредитоспособности по версии Эксперт РА ruА-).