БайкалИнвестБанк зарегистрировал выпуск биржевых облигаций

АО «БайкалИнвестБанк» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, размещение которого запланировано на 4 квартал 2019 года. Банк предложит продукт, позволяющий получать повышенную доходность на вложенные средства по сравнению с привычными вкладами. Доходы от облигаций не облагаются НДФЛ, говорится в официальном сообщении на сайте банка.

Условия выпуска биржевых облигаций предусматривают годовую оферту, что дает возможность инвесторам через год гарантированно продать приобретенные ценные бумаги, зафиксировав ожидаемую доходность.

По мнению аналитиков банка, размещаемые облигации будут интересны как профессиональным, так и начинающим инвесторам.