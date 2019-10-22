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Спасите кэшбэк. Альфа-Банк запустил новую кампанию в защиту исчезающего вида программ лояльности

22 октября 2019

Альфа-Банк предложил клиентам подписать петицию в защиту исчезающего вида программ лояльности — кэшбэка рублями. Банк настаивает на том, что клиентам необходим честный кэшбэк, а не бонусы и баллы, которые зачастую сложно потратить с пользой.

«Многие крупные банки в последнее время ухудшают условия кэшбэка или заменяют его разного рода бонусами и баллами. Мы решительно не согласны с этим, поэтому запустили новую маркетинговую акцию в формате петиции, — заявил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов. — Наш кэшбэк честно выплачивается рублями».

Для участия в акции необходимо зайти на страницу https://спаситекэшбэк.рф/ и подписать размещенную там петицию в защиту кэшбэка. Первая тысяча подписавших петицию повысит процент кэшбэка по своим картам Альфа-Банка на 5 п.п. по всем категориям трат, также среди всех подписавшихся будет разыгран 100-процентный кэшбэк на протяжении месяца


/ СИА /
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