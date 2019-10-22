Спасите кэшбэк. Альфа-Банк запустил новую кампанию в защиту исчезающего вида программ лояльности

Альфа-Банк предложил клиентам подписать петицию в защиту исчезающего вида программ лояльности — кэшбэка рублями. Банк настаивает на том, что клиентам необходим честный кэшбэк, а не бонусы и баллы, которые зачастую сложно потратить с пользой.

«Многие крупные банки в последнее время ухудшают условия кэшбэка или заменяют его разного рода бонусами и баллами. Мы решительно не согласны с этим, поэтому запустили новую маркетинговую акцию в формате петиции, — заявил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов. — Наш кэшбэк честно выплачивается рублями».