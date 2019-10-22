Банк «Открытие» информирует об изменении условий по счету «Моя копилка»

С 1 ноября 2019 года банк «Открытие» меняет процентную ставку для размещения средств в долларах США по накопительному счету «Моя копилка». Ставки в рублях и евро по данному продукту остаются без изменений. Ознакомиться с новыми условиями можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.