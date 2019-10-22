Новости

Банк «Открытие» информирует об изменении условий по счету «Моя копилка»

22 октября 2019

С 1 ноября 2019 года банк «Открытие» меняет процентную ставку для размещения средств в долларах США по накопительному счету «Моя копилка». Ставки в рублях и евро по данному продукту остаются без изменений. Ознакомиться с новыми условиями можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Жилье потеряет в объемах. В России станет меньше новостроек
Апокалипсис или светлое будущее: как изменится рынок жилья в Иркутске
Аналитики: Строительную отрасль ожидает масштабная консолидация
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании