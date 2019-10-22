Примсоцбанк предлагает участникам ВЭД выгодные кредиты под низкий процент

Примсоцбанк объявляет о запуске продукта «Специальный кредит для ВЭД». Участники внешнеэкономической деятельности смогут открыть кредитную линию на сумму до 30 миллионов рублей по ставке от 9% годовых.

— Кредит позволяет увеличивать объёмы бизнеса без отвлечения денежных средств из оборота, эффективно управлять своей ликвидностью и закрывать кассовые разрывы под действительно низкую ставку и при этом выдается без залога, что делает его крайне привлекательным для клиентов, — отмечает Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит не требует залогового обеспечения – достаточно поручительства физических и юридических лиц-владельцев бизнеса. Кредит рассматривается в минимальные сроки и выдаётся до одного года в форме кредитной линии с лимитом задолженности, сумма которой определяется индивидуально и зависит от оборота компании.

— В 2019 году Банк отметил 25-летний юбилей. Всё это время банк активно оказывает комплексные услуги участникам внешнеэкономической деятельности от валютного контроля, международных переводов, расчетов аккредитивами до представления таможенных гарантий, — говорит Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Тандем комплексного обслуживания ВЭД и уникальных кредитных предложений банка позволит компаниям работать с максимальной выгодой.

С полным списком услуг для участников внешнеэкономической деятельности можно ознакомиться на сайте Банка www.pskb.com. Все условия программы «Специальный кредит для ВЭД» можно уточнить в офисах Банка, обслуживающих корпоративных клиентов, либо по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.