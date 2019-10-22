ПСБ снизил ставку по "Военной ипотеке" до 8,85% годовых

ПСБ снизил процентные ставки по всем программам военной ипотеки на 0,25 п.п. Теперь получить новый ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующую задолженность по программе можно под 8,85%.

«Сегодня ипотека для военнослужащих в банке ПСБ становится еще более привлекательной, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. —Новые условия действуют во всех регионах присутствия распространяются на участников накопительно-ипотечной системы (НИС), а подать заявку можно в любом из 59 ипотечных центров ПСБ».

Первоначальной взнос по кредитам как на первичном, так и вторичном рынке составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальная сумма — 2,815 млн рублей. По программе "Рефинансирование. Военная ипотека" доступно до 2,81 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости и не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.

ПСБ занимает лидирующие позиции по выдаче военной ипотеки. С момента запуска программы в июне 2018 года банк предоставил военнослужащим жилищных кредитов на сумму более 26 млрд рублей. Банк предлагает военнослужащим привлекательные условия по всем видам ипотечного кредитования. Заемщикам доступны удобные сервисы дистанционного обслуживания. Отчет об оценке можно заказать и получить онлайн на специальном сайте psb-ocenka.ru. Кроме того, есть опция заказа онлайн-страховки компаний СПАО «Ингосстрах» и «СОГАЗ» прямо в день проведения сделки, весь процесс займет не более 10 минут.