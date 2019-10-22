«Сырная сборная» России с триумфом возвращается с международного фестиваля во Франции

Взыскательные члены жюри конкурса Fromonval не смогли устоять перед искусством отечественной команды сыроваров, поддержанной Россельхозбанком, и ее участники увозят с собой целую россыпь медалей за победы в различных категориях.

На прошедшем 18 октября в коммуне Мамироль 30-м фестивале Fromonval россияне завоевали семь медалей. Наибольший вклад в успех команды внес ее капитан, Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. В категории прессованных сыров его продукция: винный, тирольский и губернаторский сыры – позволила ему буквально собрать всю коллекцию золотых, серебряных и бронзовых медалей. Еще одно третье место Олегу Сироте принес крестьянский сыр.

«Бюш в золе» сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» взял золото в категории козьих полувыдержанных сыров, а «Черная дыра» – бронзу. Сыр «Туманное утро» хозяйства Любови Горбачевой занял первую ступень пьедестала среди сыров с белой плесенью.

Победу «Сырной сборной» прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. Банк поддержал идею сыроваров сформировать команду и отстаивать честь страны на международной арене в ходе форума организаций и предприятий потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» в Калужской области в сентябре, где РСХБ был представлен в формате фестиваля фермерской продукции «СВОЁ».

«Российское сыроварение покоряет новые вершины прямо на наших глазах. Еще вчера оно только зарождалось, а теперь наши соотечественники побеждают на престижном международном фестивале во Франции, где в сырах разбираются лучше, чем где-либо еще. Хочу подчеркнуть, что этот успех сыроваров прекрасно демонстрирует вклад малого и среднего бизнеса в развитие АПК. Когда сыровары обратились к нам с просьбой о поддержке их участия на конкурсе, мы были уверены, что они достойно представят нашу страну, ведь их продукция уже покорила сердца многих россиян. Теперь сыровары громко заявили о себе в международном масштабе. От лица Банка поздравляю нашу команду с отличным результатом и желаю ей добиваться еще больших успехов!» – сказал Борис Листов.

Отечественная команда привезла во Францию самые разные виды сыра. Каждый из них отличается собственной уникальной рецептурой и технологией изготовления, но есть и то, что их объединяет: это вложенная сыроделами любовь к своему делу. Именно на этом сделали акцент победители конкурса, делясь своими впечатлениями.

«Для нас сыр – это гораздо больше, чем просто продукт. Чтобы он получился по-настоящему вкусным, нужно вкладывать в него не только труд, но и душу. Это делаю и я, и все мы – члены «Сырной сборной» России. Я уже долгие годы варю сыр, и каждый раз не перестаю удивляться, видя, как на моих собственных глазах буквально случается чудо, рождается вкусная и полезная еда. Наверное, именно такое трепетное и нежное отношение к сыру и привело к тому, что мы возвращаемся из Франции с победой. Ведь все те, кто пробовал наш сыр, ощутили и вкус той любви, которую мы в него вложили. Также я бы хотел сказать спасибо Россельхозбанку за его поддержку и энтузиазм, с которым он откликнулся на нашу инициативу создать команду и поучаствовать в конкурсе», – сказал Олег Сирота.

«Нам выпала большая честь представлять Россию на таком престижном фестивале. Это одновременно радость и огромная ответственность. К счастью, наши труды оценили по достоинству, нам очень приятно получить признание на международной арене. Добавлю, что сыроварение – это целое искусство, и в нем нельзя творить без вдохновения. Для меня главный критерий успешности моей работы – это улыбка на лицах тех, кто пробует наш сыр. Во Франции таких улыбок было много», – прокомментировала совладелец сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» Мария Кандырина.

«Мы хотим, чтобы при слове «сыр» за границей вспоминали и о нашей стране. Но чтобы достичь такой значимой цели, нужно пройти длинный путь. Он состоит из тысячи малых шагов – нашего усердного ежедневного труда. Во Франции мы сделали очень важный шаг – заявили о себе, но это только начало, впереди, уверена, нас ждут и другие победы», – отметила Любовь Горбачева.