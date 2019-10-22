Более 260 машин спецтехники АО «Дорожная служба» убирают снег на дорогах Приангарья

263 единицы спецтехники АО «Дорожная служба» задействовано на уборке дорог региона, которые обслуживает предприятие. Из них 40 автогрейдеров, более 80 самосвалов, а также экскаваторы и тракторы. На расчистке дорог трудятся около 150 дорожных рабочих.

Основной объем работ ведется по направлениям Иркутск – Листвянка, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Александровский тракт. Всего Дорожная служба сейчас чистит и обрабатывает противогололедными материалами более ста автодорог в Балаганском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском Тулунском, Тайшетском, Чунском, Черемховском, Нижнеудинском, Зиминском районах.

За сутки израсходовано свыше 240 тонн инертных материалов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.