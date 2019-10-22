В Иркутске техника на обработку улиц перед снегопадом вышла в 3 часа утра

67 единиц техники вышли на обработку иркутских улиц перед снегопадом. По магистралям было рассыпано около тысячи тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начались в три часа ночи, и до утра дежурные бригады мониторили опасные участки для более серьезной обработки.

Как пояснил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский, при холодном ветре и относительно невысоких температурах существует большая вероятность образования тонкой ледяной корки. Поэтому в целях обеспечения безопасности дорожного движения улицы обрабатываются солью: она полностью растапливает падающий снег, не давая ему образовать наледь. В случае же механической уборки снега возникновение ледяного наката неизбежно.

Как сообщили в «Иркутскавтодоре», образовавшуюся снежную кашу с дорог будут сметать после спада основного транспортного потока. На уборку выйдут 43 комбинированные дорожные машины, 15 специализированных тракторов и 120 человек.