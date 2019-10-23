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Банки отдадут коллекторам долгов на сумму полтриллиона рублей

23 октября 2019

Как сообщает НАПКА, по итогам 2019 года, объем ни разу не бывших в работе коллекторов долгов составил 453 млрд. рублей. Это на 10% выше аналогичного показателя прошлого года.

По сравнению с 2018 г. темпы роста передач снизились - 10% против 40% в 2018 г. Однако это объясняется тем, что в 2018 г. сработал эффект низкой базы – рынок агентского взыскания только начал восстанавливаться после затяжного спада, вызванного экономическим кризисом и, как следствие, сжатием рынка розничного кредитования. 

Стоит отметить, что значительно выросло количество долгов, передаваемых в работу. Показатель роста составил 83% - на 73 процента выше, чем за 9 месяцев 2018 г. Рост количества передаваемых кейсов вызвал снижение средней суммы передаваемого в работу долга до 58,5 тысяч рублей. Это свидетельствует о том, что банки стараются купировать проблемную задолженность на самых ранних стадиях, что косвенно свидетельствует об ужесточении систем управления рисками в кредитных организациях.

 


/ СИА /
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