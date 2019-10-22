В России наблюдается рекордное падение спроса на бензин

В 2019 продажи топлива упали на 1%. Такой спад эксперты называют рекордным за последние четыре года. Снижение продаж эксперты группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков» связывают со снижением потребительской активности и переходом на общественный транспорт и такси, сообщают «Известия».

По данным экспертов, спрос на бензин в период с января по сентябрь 2019 года упал на 1%, при этом в июле этот показатель доходил до 1,4%. По словам специалистов «Петромаркета», 1% — серьезное падение, так как в 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%. Последнее серьезное падение спроса наблюдалось в 2015 году, тогда он снизился на 1,9%.

Помимо перехода на общественный транспорт и такси, эксперты говорят о переходе автомобилистов на более дешевый газ. По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, снижение спроса на бензин также связано с тем, что люди пересаживаются на общественный транспорт или такси.



