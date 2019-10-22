Биржевой фонд «Фридом — Лидеры технологий» запущен на Московской бирже

На Московской бирже начал обращаться новый продукт — биржевой паевой инвестиционный фонд «Фридом — Лидеры технологий». Этот уникальный продукт был разработан экспертами ИК «Фридом Финанс». В состав фонда вошли ценные бумаги 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов США: Microsoft Corporation, Amazon.com, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. Включенные в фонд эмитенты последние пять лет выступают главными локомотивами американского фондового рынка. Один только Amazon показал рост стоимости акций на 533% с 2014 года.

ИК «Фридом Финанс» выступает маркетмейкером и уполномоченным лицом БПИФ, который начал торговаться в рублях, в будущем запланирован запуск торгов и в долларах. «Фридом — Лидеры технологий» — это первый в России БПИФ, который запущен на стыке двух главных фондовых площадок — Московской и Санкт-Петербургской бирж. С одной стороны, в БПИФ входят бумаги американских эмитентов, обращающихся на SPBX, с другой — сам БПИФ размещен и обращается на МОЕХ. Напомним, что специально для этого фонда в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком для БПИФ. На сегодня на Московской бирже обращаются 14 БПИФ, «Фридом — Лидеры технологий» станет пятнадцатым.

Биржевые ПИФы — аналог популярных в США и странах Европы ETF (Exchange Traded Fund) — имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими паевыми фондами:

1) Высокая ликвидность, то есть их можно купить и продать в любой момент по биржевой цене

2) Диверсификация — собранный портфель ценных бумаг

3) Дивиденды, которые в случае БПИФов не теряются и реинвестируются в рамках фонда

4) Возможность пересмотра состава фонда со стороны управляющей компании

Зачастую о БПИФах и об ETF говорят как об инструментах, одинаково подходящих и начинающим, и опытным инвесторам. Ключевой момент — возможность инвестировать глобально с низкими рисками.

Ключевые характеристики запускаемого фонда:

• Стартовый объем фонда, маркетмейкером и уполномоченным лицом которого выступает ИК «Фридом Финанс», составил 25 млн рублей

• Высокий уровень диверсификации: в него входят бумаги 10 компаний, доля каждой в портфеле не может превышать 15%

• Фонд входит в первый уровень листинга Московской биржи. Это уровень крупных и стабильных эмитентов, которые соответствуют всем высоким требованиям по отчетности и надежности

• Комиссия для клиентов составит 0,03% за сделку по БПИФ

Комментируя запуск нового продукта, генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов подчеркнул, что возможности фондового рынка США становятся все ближе для российских розничных инвесторов: «Запуск БПИФ — знаковое для нас событие, мы проделали для этого огромную работу. Сейчас этот инструмент только получает известность на рынке, и мне радостно, что мы вновь в числе первопроходцев. Мы всегда специализировались на американских эмитентах, особенно на высокотехнологичных компаниях, и рады, что благодаря этому новому продукту ценные бумаги таких брендов станут доступнее».

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 40 тысяч) и 12-е место по количеству активных клиентов. Компания представлена 30 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда.