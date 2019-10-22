Объявлены спикеры конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey

Двухдневная конференция AI Journey 2019, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности, состоится в Москве 8–9 ноября и станет центральным событием форума Artificial Intelligence Journey.

Мероприятие будет проходить в столичном «Экспоцентре» с участием ведущих международных и российских спикеров — экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителей компаний — лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах.

Среди спикеров, подтвердивших участие в конференции:

Jürgen Schmidhuber — научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано (Швейцария), один из создателей LSTM нейронных сетей;

Bryan Catanzaro — вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения NVIDIA;

Ben Goertzel — CEO и главный исследователь в Singularity.Net, ведущий мировой эксперт в области сильного искусственного интеллекта, автор 20 научных книг и 140+ научных статей;

Glenn Finch — General Manager for Cognitive Business Decision Support, IBM;

Александр Крайнов — руководитель Лаборатории машинного обучения и технологии искусственного интеллекта Яндекса, отвечающий за направление экспериментальных продуктов и технологий на базе ИИ;

Андрей Курпатов — руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.

Ключевыми темами двух дней конференции станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе.

Крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey) — это новая площадка для обмена актуальной информацией об искусственном интеллекте и его применении в России и за рубежом. Форум проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний. AI Journey стал логическим продолжением Sberbank Data Science Journey (SDSJ), который с успехом проводился три года подряд и доказал большую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по Data Science и искусственному интеллекту. Форум состоит из международного онлайн-соревнования по AI, региональных конференций в семи городах России (Владивосток, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербург) и масштабной конференции AI Journey 2019 в Москве.

Зарегистрироваться на все мероприятия форума AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.