В поселке Маркова Иркутского района открыли дневной стационар районной больницы

Сегодня в поселке Маркова открылся стационар дневного пребывания. Участие в мероприятии приняли министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава Марковского МО Галина Шумихина.

Дневной стационар – своеобразный промежуточный вариант между амбулаторным режимом поликлиники и стационарным лечением. Появления нового структурного подразделения с нетерпением ждали жители Иркутского района, администрация Марковского муниципального образования, руководство Иркутской районной больницы.

На церемонии торжественного открытия отделения Олег Ярошенко отметил, что благодаря слаженной работе администрации Марковского МО, представителей частного партнерства и руководства больницы были проведены работы по подготовке отделения, получено санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на осуществление медицинской деятельности. В отделении на постоянной основе будут работать врач-терапевт и медицинская сестра процедурного кабинета, все жители получат востребованные стационарозамещающие технологии.

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Анна Данилова рассказала, что оказание медицинской помощи в условиях так называемых дневных стационаров широко распространено наряду с амбулаторным и стационарным видами лечения. Основная цель нового отделения – улучшение здоровья граждан Иркутского района и приближение медицинской помощи для граждан пожилого возраста, а также профилактика возрастных изменений.