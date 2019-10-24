Следы перестройки

ВЦИОМ представляет данные исследования об отношении россиян к итогам перестройки и предложению ввести новую льготную категорию населения «жертвы перестройки».

Основные результаты перестройки россияне так или иначе связывают с дестабилизацией всех систем. Так, 40% говорят, что перестройка спровоцировала нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной. Еще 37% считают, что после перестроечных событий повысилась степень неуверенности в завтрашнем дне (37%). По мнению трети опрошенных, перестройка углубила экономический кризис (30%).

Поддержку предложению о введении новой льготной категории граждан, пострадавших в ходе перестроечных реформ, выразили 41% наших соотечественников. Наиболее активную поддержку продемонстрировали те, кто ассоциирует себя с «жертвами перестройки» (62%), а также женщины (46%), 18-24-летние (64%) и 25-34-летние граждане (44%), жители городов-миллионников и сёл (по 45% соответственно).

Скорее против такой инициативы 47% россиян, преимущественно те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55%), мужчины (55%), граждане в возрасте от 35 до 44 лет (52%) и от 45 до 59 лет (57%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%), крупных городов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (55%) и населенных пунктов от 100 до 500 тыс. чел. (50%).