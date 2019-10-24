ВЦИОМ: Россияне стали лучше относиться к банковским вкладам

Индексы потребительского и кредитного доверия укрепили свои позиции в течение года, хотя и совершали незначительные колебания. Значения показателей в сентябре превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 года. Сообщает ВЦИОМ.

Индекс потребительского доверия в сентябре составил 36 п. Так, по данным последнего опроса, четверть россиян (24%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 г.). Более половины опрошенных настроены скептически (58%).

Отношение россиян к банкам стабильно положительное — индекс доверия банковским вкладам стабильно составляет 56 п. с июня по сентябрь 2019 г. Вариант размещения свободных средств на счету банковского вклада сегодня считают оптимальным 46% граждан. Мнения о том, что деньги из банка лучше забрать, придерживается треть опрошенных (30%).