Сергей Левченко: В следующем году надо приступить к строительству жилья для бюджетников в десяти муниципалитетах

С 2020 года не менее чем в десяти муниципалитетах необходимо начать строительство жилья для работников бюджетной сферы. Такое поручение профильным ведомствам дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещание по социально-экономическому развитию Саянска. В нем приняли участие первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, представители региональных министерств и мэр Саянска Олег Боровский.

Напомним, глава муниципалитета на встрече с Губернатором, которая состоялась в сентябре, поднял вопрос необходимости приобретения ведомственного жилья для медиков и педагогов. В Саянске под эти цели подобрали 12 квартир в жилом доме, по которым рассматривается вопрос о выкупе у собственника.

- Много лет вопрос строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы не решался. Два года назад мы начали строить ведомственное жилье для медиков с целью привлечь специалистов в наши учреждения. В этом году мы сдаем уже четвертый дом. Новоселами станут работники Аларской ЦРБ. Кроме того, мы приобретаем готовые квартиры. Сейчас я ставлю задачу при строительстве новых объектов здравоохранения, образования и культуры предусматривать проекты по строительству жилья для их работников. Я прошу, разработать программу и включить туда десять муниципалитетов, в которых вопросы кадров и жилья стоят наиболее остро, - подчеркнул Губернатор.

Также Олег Боровский доложил Губернатору о готовности муниципалитета за счет собственных средств в следующем году подготовить еще семь квартир для педагогов.

Мэр города напомнил, что в следующем году Саянск отметит 50-летний юбилей. К этому событию в городе планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов.

- В самое ближайшее время мы откроем детскую школу искусств. Тем временем, уже закончили первый этап реконструкции улицы Ленинградской. Второй этап запланирован на следующий год. Нам бы хотелось поддержки регионального Правительства в вопросе капитального ремонта улицы Советской в юбилейном для нашего города году, - отметил Олег Боровский.

Кроме того, в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» в Саянске строится здание школы на 550 мест, а в двух из семи школ за счет средств регионального бюджета полностью заменили окна.

- Что касается капитальных ремонтов бюджетных учреждений, на мой взгляд, назрела необходимость изменить подход. В этом вопросе необходим комплексный подход, чтобы мы не частями проводили капремонт в одном учреждении, растягивая это на несколько лет, а делали сразу все необходимое, - сказал Губернатор.