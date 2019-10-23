Средний чек россиян в сентябре упал

На динамику среднего чека в авугсте и сентябре влияет закупка школьных принадлежностей и возврат из отпусков. В сентябре он отметился падением на 6,7 рублей или 1,2%. Таким образом, сумма достигла отметки в 559 руб. За год же средний чек вырос на 8 рублей или 1,5%, что не помогло обогнать официально накопленную инфляцию в 4%. Сообщает в своем исследование "Ромир"

После августовского подъема средний чек снова пошел вниз. За месяц его размер снизился на 6,7 рублей или 1,2%, достигнув уровня в 559 рублей. Однако за год размер среднего чека вырос. По сравнению с августом прошлого года чек прибавил 8 рублей или 1,5% при официальной накопленной за этот период инфляции в 4%. Если же рассматривать данный показатель в сравнении со средним скользящим за последние 12 месяцев, то средний чек оказался ниже на 1,3%.

«Снижение среднего чека в сентябре вызвано эффектом высокой базы августа, когда россияне закупали школьные принадлежности. К тому же, последние два месяца все возвращаются из ежегодных отпусков. Однако сейчас средний чек куда больше интересен в динамике, ведь его годовой рост ниже годовой инфляции, а значит физический объем средней покупки снижается. Также стоит отметить, что впервые с 2015 года средний чек в сентябре оказался ниже августовского показателя», – говорит президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.