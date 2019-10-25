Продажи детских товаров падают

Категории детских товаров и детского питания, демонстрировавшие рост в кризисный для ритейла 2015 год, сейчас имеют отрицательную динамику продаж, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".



В 2015 году рынок розничной торговли продемонстрировал отрицательную динамику роста, потеряв 10% по сравнению с 2014 годом. Однако даже в столь кризисные для рынка времена были категории товаров, которые демонстрировали рост. Среди них лидерами стали детские товары и детское питание, показавшие 40% роста по отношению к прошлому периоду . Показателен тот факт, что ровно половина россиян (50%), увеличивших в то время расходы, имела ребенка в возрасте до трех лет.

К 2019 году ситуация кардинально изменилась. Теперь группы товаров, лидировавшие в 2015: детское питание и детские товары, находятся в категории товаров с отрицательной динамикой. Они потеряли 9% в 2018 году по отношению к прошлому периоду.