АВТОСТАТ: Готовы ли россияне отказаться от автомобиля?

Специалисты аналитического агентств «АВТОСТАТ» выяснили, как россияне оценивают свое финансовое положение, какой уровень финансовой нагрузки имеют и как это отразится на их планах по замене автомобиля.

Около 6% российских автовладельцев отметили, что покупка автомобиля, а также его содержание стали настолько дорогим удовольствием, что они подумывают отказаться от его эксплуатации и пересесть на общественный транспорт. Большинство таких автовладельцев – это жители Поволжья (8,3%), Сибири (6%) и Урала (5,8%). Меньше всего респондентов, готовых отказаться от автомобиля в пользу других видов транспорта, оказалось среди жителей Дальнего Востока (3,8%).