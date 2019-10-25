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АВТОСТАТ: Готовы ли россияне отказаться от автомобиля?

25 октября 2019

Специалисты аналитического агентств «АВТОСТАТ» выяснили, как россияне оценивают свое финансовое положение, какой уровень финансовой нагрузки имеют и как это отразится на их планах по замене автомобиля.

Около 6% российских автовладельцев отметили, что покупка автомобиля, а также его содержание стали настолько дорогим удовольствием, что они подумывают отказаться от его эксплуатации и пересесть на общественный транспорт. Большинство таких автовладельцев – это жители Поволжья (8,3%), Сибири (6%) и Урала (5,8%). Меньше всего респондентов, готовых отказаться от автомобиля в пользу других видов транспорта, оказалось среди жителей Дальнего Востока (3,8%).


/ СИА /
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