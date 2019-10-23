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Загородные дома в Иркутской области подорожали

23 октября 2019

В Прибайкалье цены на загородную недвижимость выросли в двух категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Недвижимости». Сильнее всего за год подорожали загородные дома – на 11%, в среднем до 2,1 млн рублей.

В среднем по России стоимость загородного дома за год выросла на 8% до 1,95 млн рублей. Дома подорожали в 19 из 24 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены за год выросли в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане – на 12%. Цена снизилась только в Воронежской области (-1%) и не изменилась по сравнению с прошлым годом в 4 регионах: Алтайский край, Ульяновская область, Свердловская область и Красноярский край.

Наиболее дешевые дома можно приобрести также в Алтайском крае (в среднем 1 млн рублей), Ульяновской (1,1 млн рублей) и Омской областях (1,2 млн рублей). Самые высокие цены – в столичной, Крымской и Калининградской областях. В Подмосковье дом можно приобрести в среднем за 4,1 млн рублей.


/ СИА /
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