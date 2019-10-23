HeadHunter: 25% компаний оценивает текущий год хуже, чем 2018

Служба Исследований компании HeadHunter: провела опрос работодателей, чтобы выяснить, как для них проходит 2019 год и чего они ожидают от остатка года и как настроены на 2020 год.

Каждый четвертый работодатель оценивает текущий год хуже, чем 2018. Выше всего доля недовольных этим годом — среди средних компаний с численностью от 101 до 500 сотрудников. 45% считают, что он проходит так же, как и предыдущий, ещё 31% считают, что он проходит лучше.

В целом лишь 19% работодателей заявили о сокращении численности персонала в этом году, большинство (49%) заявили об её увеличении. Уменьшение численности персонала произошло в каждой четвёртой крупной компании, а также в каждой пятой компании из регионов РФ. Оклады сотрудников увеличились в 43% компаний, в 53% — остались без изменений. Об уменьшении окладов заявили лишь 1% работодателей.

Также HeadHunter выяснил, каких изменений в работе компании ожидают от 2020 года. Увеличения численности персонала в 2020 году ожидают в целом 62% компаний (в прошлом году — 44%), 10% напротив ожидают уменьшения численности (в прошлом году — 21%). При этом, выше всего доля тех, кто считает, что численность компании снизится — среди крупных компаний (20%). Также эта доля заметно ниже среди региональных компаний (12% против 3% среди московских).

Увеличения окладов сотрудников ожидают в целом 47% компаний, ещё 40% считают, что они останутся на прежнем уровне. Снижения ожидают 4% компаний. Московские компании чаще ожидают увеличения окладов сотрудников, нежели региональные компании (54% против 43% соответственно).

В целом компании оценивают свое положение на рынке как стабильное — этот вариант выбрали 49% опрошенных. 37% оценивают свое положение позитивно, и лишь 11% — негативно. В прошлом году было гораздо больше позитивных оценок (57%), сейчас видно явное смещение в сторону «стабильности» ощущений, без уклона в негатив.