Азиатско-Тихоокеанский Банк снижает ставку кредитования МСП в рамках программы субсидирования Минэкономразвития

Ставка по кредитам, выданным до 31 декабря 2019 года - от 7,9% годовых.

В соответствии с условиями программы предприниматели могут получить льготные кредиты в АТБ без уплаты дополнительных комиссий и других сборов. Субсидированный кредит можно получить на инвестиционные цели - от 500 000 до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, а на пополнение оборотных средств – от 500 000 до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Правительство РФ берет на себя субсидирование недополученных банками доходов.

- В данной программе Банк участвует меньше года, но так как она весьма востребована среди предпринимателей, мы добились снижения процентной ставки по программе льготного кредитования МСП. Кроме того, в нашем Банке действуют различные собственные программы и предложения, направленные на развитие предпринимательства, - прокомментировал Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.

Кредиты по льготной ставке в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка могут получить предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП и осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях.