Сбербанк стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида»

На XX Саммите HR-директоров России и СНГ блок HR Сбербанка завоевал две награды премии «Хрустальная пирамида»: Гран-при в номинации «HR-проект года» — за проект «Комплексная система digital-адаптации для сотрудников массовых специальностей» и второе место в номинации «Корпоративное обучение года» — за проект «Система подготовки и преемственности сотрудников, работающих с VIP-клиентами».

Для обеспечения комфортного и эффективного вхождения сотрудников в должность, снижения текучести (в первые три месяца) и сокращения срока выхода на необходимый уровень производительности Сбербанк разработал комплексную систему digital-адаптации для сотрудников офисов. Проект реализован по методологии дизайн-мышления на базе «Виртуальной школы» — digital-платформы обучения и развития сотрудников банка.

Ключевые особенности проекта:

автоматическая доставка обучающего контента для постепенного вхождения новичка в должность и последующего развития;

виртуальное сопровождение новичка на всех этапах адаптации через персональные сообщения;

автоматизированный сбор и анализ обратной связи от новичков через пульс-чеки и опросники;

автоматическое формирование плана и задач адаптации новичка для руководителя/наставника в его привычном бизнес-интерфейсе;

ежедневный подбор для руководителя/наставника персональных развивающих мероприятий с учетом «цифрового следа» новичка.

В основе системы подготовки и преемственности сотрудников, работающих с VIP-клиентами, лежит метод Learning Journey, который визуализирует единую образовательную траекторию фронт-команды с первого дня работы и на протяжении всего карьерного пути. Сотрудники развивают свои знания, умения и навыки, начиная с должности клиентского менеджера и продвигаясь к роли финансово-инвестиционного советника банка.

Премия «Хрустальная пирамида» учреждена оргкомитетом саммита HR-директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей в 2011 году и ежегодно присуждается в девяти номинациях для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, повышения бизнес-эффективности и привлечения внимания делового сообщества к сфере управления человеческими ресурсами.