Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 лучших стартапов в совместный акселератор

Завершился отбор стартапов для участия во втором совместном акселераторе Сбербанка и 500 Startups. 25 лучших из них приступили к обучению по программе акселератора.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цель нашей программы – дать возможность раскрыться в полной мере самым ярким проектам и талантливым предпринимателям. Мы создали работающую модель поддержки стартапов на разных этапах: от получения знаний от ведущих мировых экспертов до интеграции готовых решений в бизнес-среду. В свою очередь, для Сбербанка и партнеров Акселератора это возможность дать импульс развитию бизнеса корпорации, быстро протестировав и внедрив жизнеспособные инновационные решения».

Для обучения в программе Акселератора Сбербанк, 30 дочерних компаний его экосистемы, 500 Startups, а также внешние партнеры – корпорации и фонды - выбрали следующие проекты:

· Boontar Live - видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим зрителям покупать товары в видео без переходов на другие страницы.

· Bot Marketing – маркетплейс готовых решений с эффективным функционалом для коммуникации и взаимодействия с клиентами любого бизнеса в мессенджерах.

· Brand Safety - AI решения для управления репутацией бренда в процессе рекламы, позволяющие появляться только в благоприятном для компаний контексте.

· Eora one chat - платформа, включающая большое количество инструментов для автоматизации коммуникации между брендом, контактным центром и клиентом.

· Gurucan – платформа для создания и продажи онлайн курсов в мобильном приложении.

· Foodplan – интерфейс для составления меню питания на неделю и удобного списка продуктов для похода в магазин.

· InSize Complect – технология компьютерного зрения, позволяющая складам и распределительным центрам в ритейле перейти к безошибочной сборке заказов, сократив временные затраты и исключив возможность ошибки из-за человеческого фактора.

· Insurion - робот, автоматически определяющий наступление страховых случаев и осуществляющий моментальные урегулирования убытков для клиентов страховых компаний.

· IntellectDialog - платформа мессенджер-маркетинга с AI, позволяющая бизнесу успешно коммуницировать с клиентами во всех популярных мессенджерах, на всех этапах их жизненного цикла.

· Legium - сервис, позволяющий на удаленном доступе подписывать электронные документы с физическими или юридическими лицами.

· MALIVAR — создание и продюсирование виртуальных персонажей на основе нейросетей и CGI графиков.

· Medsis - платформа, где любой пользователь сможет узнать о качестве препарата, основываясь на международные исследования, найти аналог.

· NAIVE Software – создание автоматической системы обработки профессионального видеоматериала и видеомонтажа.

· O.Vision - инновационная бесконтактная система контроля и управления доступом, мгновенно идентифицирующая лицо человека.

· Robot Albert - автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI. Данное решение позволяет за 2 месяца гарантированно сформировать навык сотрудника.

· RoboVoice – платформа для создания голосовых ботов, позволяющих автоматизировать коммуникации с клиентами.

· Sliza - сервис для улучшения покупательского опыта в социальных сетях.

· Synpatic - технология и программное обеспечение для автоматической оценки качества и других характеристик разговоров в контакт-центрах.

· VfanClip - продукт на базе технологии TAPe (распознавания видео), который позволяет проводить аудит рекламных компаний на ТВ, синхронизировать рекламу на ТВ с диджитал средой, оценивать объем рынка.

· YARP - облачная рекрутинговая платформа на основе AI с расширяемым набором адаптивных сервисов и инструментов для быстрого подбора релевантных кандидатов в сфере IT.

· Wibedo – сервис, соединяющий за 15-120 минут работодателей и соискателей на 1 смену, когда им это необходимо.

· ZIAX - платформа с продвинутыми чат-ботами для корпоративного бизнеса.

· Умный Житель - система, которая объединяет все стороны участников жилищно-коммунального хозяйства.

· Универсальный цифровой паспорт - технология, позволяющая идентифицировать посетителей web - сайтов, заметно сократив временные затраты.

В акселератор подало заявки порядка 600 стартапов, подавляющее большинство из них работают по модели B2B (62%) и B2C (32%). В части территориального распределения лидируют Москва (60%) и Санкт-Петербург (9%). Наиболее распространённые отрасли — e-Сommerce, Professional & Support services, Cloud services, Educational & HR services, Lifestyle services и e-Marketing & e-Advertising. У большинства кандидатов уже имеются первые продажи (53%) либо стабильные продажи (24%), а 12% стартапов уже находятся на стадии масштабирования продаж. Аналогичная ситуация с наличием продуктового предложения: 47% имеют работающий прототип (MVP), а 44% — полноценный продаваемый продукт.

В 2019 году стратегическими партнерами Акселератора выступили: Х5 Retail Group, Mail.ru Group, Metro Group, McDonalds, Pepsico, Beeline, NVIDIA, Доктор рядом, Huawei Technologies, ВкуссВилл, фонды Da Vinci Capital, AltaIR Capital, РВК, I2BF. Также поддержку акселератору оказывает Московский инновационный кластер и более 30 дочерних компаний экосистемы Сбербанка.

Напомним, что проекты с лучшими промежуточными результатами участия в программе смогут получить не только инвестиции от Сбербанка — 6 млн рублей за 5% уставного капитала стартапа, но и возможность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка.

Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет знаменитую программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско, и продлится 9 недель. Еженедельно в Москву будут приезжать 3 менторов из 500 Startups, каждый из которых будет преподавать свое направление: от Customer Development до Fundraising. Обучение будет состоять из лекций, командных воркшопов, индивидуальных встреч с менторами по проработке специфики стартапов и основ развития их бизнеса. Помимо этого, с первых дней программы стартапы будут дорабатывать свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка и его партнеров, чтобы по окончании программы запустить с ними пилотные проекты и договориться о сотрудничестве.

Обучение в Акселераторе завершится Демо-днем, на котором стартапы выступят перед сотнями инвесторов и представителей крупных корпораций, активно внедряющих инновации. Также на Демо-дне будут определены 7 стартапов, которым Сбербанк предложит дополнительное финансирование на развитие бизнеса, в том числе индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы —Люксембург.