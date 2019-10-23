Как не допустить появления обманутых дольщиков? Сбербанк запустил проект по проверке надежности застройщиков

«ДомКлик» от Сбербанка запустил совместный проект с Главным управлением Государственного строительного надзора Московской области по проверке надежности застройщиков.

Пользователи при поиске недвижимости на DomClick.ru могут получить информацию о статусе строительства жилых комплексов и благонадежности застройщика.

Теперь в карточке любого подмосковного жилого комплекса на DomClick.ru есть отметка Главгосстройнадзора. Если объект возводится по плану, будет стоять зеленая отметка «Жилье проверено». Если при строительстве допущены нарушения или застройщик имеет проблемы — будет стоять красная метка «Главгосстройнадзор обнаружил нарушение».

Александр Попов, исполнительный директор по работе с партнерами «ДомКлик»:

«Запуск совместного проекта с Главгосстройнадзором — важный шаг на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости. Теперь пользователи при выборе квартиры в новостройке на DomClick.ru могут быть уверены в надежности застройщика».

Артур Гарибян, руководитель Главгосстройнадзора Московской области:

«Главная задача, которую мы преследовали, запуская совместный проект с порталом ʺДомКликʺ, — не допустить появления новых обманутых дольщиков. Мы стараемся донести до общественности актуальную информацию о состоянии строящихся жилых домов в регионе и предупредить о существующих у застройщика проблемах».