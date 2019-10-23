ВТБ поддержал открытие выставки русского авангарда в Новой Третьяковке

23 октября в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры». Это масштабный проект, рассказывающий об истории коллекции русского авангарда в собрании Третьяковской галереи. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

Проект приурочен к столетию со дня создания уникального проекта Советской России — Музея живописной культуры, который просуществовал с 1919 по 1929 год. История коллекции русского авангарда Третьяковской галереи во многом связана с судьбой Музея Живописной культуры, ведь с 1924 по 1929 он являлся филиалом галереи. В 1920-е годы московский МЖК занимал ключевое место в целой сети новых музеев, организованных по всей стране.

Посетителям будет доступно более 250 экспонатов — живопись, графика, скульптура, архивные документы, книги — из коллекции Третьяковской галереи, а также из региональных и зарубежных музеев. В экспозицию вошли такие шедевры, как «Черный квадрат» Казимира Малевича, «Импровизация 7» Василия Кандинского, «Павлин под ярким солнцем» Наталии Гончаровой, а также работы Михаила Ларионова, Ивана Клюна, Александра Родченко, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского и других художников.

«Выставка, о которой сегодня идет речь, посвящена столетию со дня основания первого в мире музея современного искусства. Им стал открывшийся в 1919 году Музей живописной культуры в Москве, а вовсе не знаменитый музей МОМА в Нью-Йорке, который начал свою работу несколькими годами позже. Одной из ключевых задач в рамках общебанковской программы „Культурная страна“ является сохранение культурного наследия России, поэтому мы, конечно, сразу же откликнулись на просьбу Третьяковской галереи поддержать эту уникальную историю», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.