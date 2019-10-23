Банк «Открытие» предлагает специальные условия на покупку золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец»

Банк «Открытие» предлагает специальные условия на приобретение инвестиционных монет «Георгий Победоносец». Всем клиентам, купившим 100 и более золотых монет, банк предоставит скидку в размере 100 руб. на каждую монету.

Монеты «Георгий Победоносец» чеканки Московского монетного двора выпущены Банком России в 2019 году.

«Георгий Победоносец» - золотые инвестиционные монеты номиналом 50 рублей, выпущенные Банком России в 2019 году. Диаметр монеты – 26,6 мм. На аверсе изображен государственный герб Российской Федерации, на реверс нанесено рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея.

Приобрести монеты «Георгий Победоносец» можно в офисах банка «Открытие» в г. Москве по предварительной заявке.