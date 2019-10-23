БКС Банк запустил Google Pay для владельцев MasterCard

Теперь клиенты БКС Банка могут добавить любую карту MasterCard в сервис Google Pay и расплачиваться без комиссий по всему миру, где угодно: в магазинах, ресторанах и т. д.
Платежи безопасны
Надежная система шифрования данных защищает наших клиентов от мошенников. Тщательно кодируется от сторонних вмешательств: информация о клиенте, суммах, количестве транзакций и реквизиты карты.
Один смартфон заменяет все
Вместо кошелька, визитницы или картхолдера проще носить лишь один смартфон — больше места, меньше вероятность что-то забыть или потерять.
Легко пользоваться
- — На кассе: разблокируйте смартфон и поднесите к терминалу.
- — В интернете: нажмите значок Google Pay, следуйте подсказкам на экране.
Как добавить карту в Google Pay вы узнаете, перейдя по ссылке.
Сервис доступен для владельцев смартфонов на операционной система Android версии 5.0 и выше.