БКС Банк запустил Google Pay для владельцев MasterCard

Теперь клиенты БКС Банка могут добавить любую карту MasterCard в сервис Google Pay и расплачиваться без комиссий по всему миру, где угодно: в магазинах, ресторанах и т. д.

Платежи безопасны

Надежная система шифрования данных защищает наших клиентов от мошенников. Тщательно кодируется от сторонних вмешательств: информация о клиенте, суммах, количестве транзакций и реквизиты карты.

Один смартфон заменяет все

Вместо кошелька, визитницы или картхолдера проще носить лишь один смартфон — больше места, меньше вероятность что-то забыть или потерять.

Легко пользоваться

— На кассе: разблокируйте смартфон и поднесите к терминалу.

— В интернете: нажмите значок Google Pay, следуйте подсказкам на экране.

Как добавить карту в Google Pay вы узнаете, перейдя по ссылке.

Сервис доступен для владельцев смартфонов на операционной система Android версии 5.0 и выше.