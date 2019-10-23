Связь-Банк сообщил об изменении тарифов на документарные операции для ЮЛ/ИП с 1 ноября 2019 года

С 01.11.2019 вводятся в действие изменения в раздел 3 «Документарные операции» Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующих во всех подразделениях Банка).
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Связь-Банк сообщил об изменении тарифов на документарные операции для ЮЛ/ИП с 1 ноября 2019 года23 октября 2019
/ СИА /
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