En+ и хоккейный клуб «Байкал-Энергия» запустили онлайн-продажу билетов на матчи

Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды – компания En+ Group - объявляют о старте онлайн-продаж билетов на матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Билеты на посещение домашних матчей «Байкал-Энергии» в чемпионате России будут продаваться в электронном виде впервые. Онлайн-продажи уже стартовали на официальном сайте клуба (https://baikal-energy.ru). Чтобы пройти на стадион, будет достаточно предъявить для считывания штрих-код на экране смартфона либо распечатать билет заранее.

Стоимость разового входного билета на посещение домашнего матча «Байкал-Энергии» не изменилась и составляет 200 рублей. Льготные билеты не предусмотрены, однако отдельные категории болельщиков могут воспользоваться правом свободного посещения матчей: это дети в возрасте до 14 лет включительно и женщины. Инвалиды I и II групп могут получить бесплатный абонемент при обращении в клуб.

Билетные кассы стадионов будут работать в обычном режиме.

Домашние матчи «Байкал-Энергии» будут начинаться в 19:00 в будние дни и в 13:00 - в выходные и праздничные. Команда начнет новый сезон на стадионе «Рекорд». Там же пройдут все матчи «Байкал-Энергии-2». 26 октября и 1 ноября «Байкал-Энергия» проведет контрольные матчи со своим дублем. Вход на них будет свободным.

Напомним, что XXVIII чемпионат России по хоккею с мячом стартует 5 ноября. В этот день «Байкал-Энергия» примет на своем льду команду «Уральский Трубник» (Первоуральск).