В Сибэкспоцентре открылась масштабная выставка «Агропромышленная неделя»

22 октября в Сибэкспоцентре открылась юбилейная выставка сельскохозяйственной промышленности – «Агропромышленная неделя». Мероприятие собрало более 100 организаций, среди которых как представители известных марок, так и местные производители продукции. Когда еда в изобилии, говорится, что стол «ломится», так и здесь глаза разбегаются от огромного количества предложенной продукции. Это и молочные продукты, и мясные и кондитерские изделия, и фрукты, и орехи, и разнообразная рыба, и все виды замороженной продукции, а также продукты собственного урожая наших садоводов и многое другое.

22 октября состоялось торжественное открытие выставки, на котором с приветственной речью выступил губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко: «Поздравляю всех с открытием юбилейной выставки «Агропромышленная неделя»! Сегодня вы собрались, чтобы показать друг другу свои результаты и поделиться опытом, а мы, в свою очередь, наградим лучших. Я думаю, что та база, которую мы закладываем последние годы, обязательно даст результаты. У нас на 25% увеличивается экспорт, что очень важно для агропромышленной отрасли. Мы ввели новые программы, поэтому имеем хорошие перспективы. Хочу отметить, что сельское хозяйство Иркутской области должно уверенно смотреть вперед».

После этого Серей Георгиевич вручил заслуженные награды по итогам участия в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере развития малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий» в рамках 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

Также поприветствовал гостей и участников выставки министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков: «Это самое масштабное мероприятие, которое проходит на территории Иркутской области. Я очень рад, что в этот раз, а он у нас юбилейный, очень много посетителей и участников. В этом году мы бьем очередные рекорды - у нас уже 13 муниципальных районов, которые принимают участие. Традиционно на выставке есть представители в сфере агробизнес-образования, федеральные структуры, научные организации. Действительно, масштабы растут, а это говорит о том, что агропромышленный комплекс Иркутской области развивается, показывает результаты, растет интерес жителей региона к сельскому хозяйству».

Андрей Геннадьевич Шаповалов поздравил всех с открытием выставки : «Поздравляю вас с праздником! Выставка «Агропромышленная неделя» проходит в 25 юбилейный раз. Мы очень рады вновь видеть всех на площадке Сибэкспоцентра. Спасибо Министерству за поддержку и проведение мероприятия, за насыщенную деловую программу. Это поистине очень важное и значимое событие. Объявляю выставку открытой!»

В завершении торжественной части открытия выставки состоялся обход экспозиций участников. Официальная делегация посетила стенды представителей районов и отметила их большой вклад в развитие агропромышленного комплекса. Экспоненты демонстрировали продукцию собственного производства, предлагали попробовать свои изделия, пели песни, встречали стихами и угощали пышными караваями.

Выставка «Агропромышленная неделя» славится своей насыщенной деловой программой. Ежедневно Министерство сельского хозяйства Иркутской области будет проводить круглые столы, посвященные важным вопросам агропромышленного комплекса. Так, в день открытия, 22 октября, уже состоялось проведение заседания Союза сельских женщин на тему: «Крестьянские династии Прибайкалья – связь времен». Модераторам и гостям мероприятия удалось обсудить проблемы и поднять вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности населения.

На стендах участников толпится народ, пытаясь получить самый свежий и лакомый кусочек. А кто-то и вовсе пришел снять пробу, продегустировать и дать свою оценку приготовленным блюдам. Так, например, кулинарная студия «Anetti» организовала мастер-класс от лучших шеф-поваров Иркутска. Как отмечает руководитель студии Анна Логинова: «Мы очень рады вновь проводить такое мероприятие. Напоминаю, первое состоялось весной этого года, и сейчас мы его снова проводим на площадке Сибэкспоцентра, за что очень благодарны организаторам выставки. Здесь шеф-повара готовят блюда из местных продуктов, что является главной особенностью мастер-класса, а это тыква, облепиха, мед, перепела, говядина и многое другое. Для чего мы проводим мастер-класс? Мы хотим показать нашим иркутянам, что готовить ресторанные блюда можно самостоятельно, и это легко и доступно».

Несомненно, мероприятие является поистине масштабным и значимым событием в Иркутской области. Ведь здесь собраны самые крупные производители местной продукции, а также лучшие садоводы, представляющие свой урожай. Мы предлагаем Вам посетить не только вкусную, но и полезную выставку «Агропромышленная неделя» и попробовать что-нибудь новое.

Выставка будет работать с 22 по 24 октября с 10 до 18 часов, 25 октября до 17 часов.