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Братский завод увеличивает производство и продажи высокомаржинальной продукции

23 октября 2019

Братский завод ферросплавов за 9 месяцев 2019 года увеличил поставки ферросилиция марки ФС75 на 51% относительно аналогичного периода прошлого года, рост производства составил 43%.

Отгрузка данной марки ферросилиция осуществляется зарубежным клиентам, в том числе новым потребителям из стран азиатско-тихоокеанского региона.

«Мы продолжаем реализовывать стратегию по увеличению доли высокомаржинальной продукции – ферросилиция с 75-процентным содержанием кремния – и расширяем круг потребителей», – ­ отметил управляющий директор Братского завода ферросплавов Сергей Соколов.


/ СИА /
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